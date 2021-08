Lidl, tak jak Biedronka, ma być placówką pocztową i otwierać sklepy we wszystkie niedziele. Które mogą zacząć działać jako pierwsze?

Kolejna sieć przymierza się do otwierania sklepów we wszystkie niedziele, także niehandlowe. Chodzi o dyskonty Lidl, a z nieoficjalnych informacji wynika, że jako pierwsze miałyby działać te w pobliżu Biedronek otwartych w niedziele.Już 19 Biedronek w województwie łódzkim, w tym siedem w Łodzi, ma umowy z operatorem pocztowym na odbiór przesyłek i może być otwartych we wszystkie niedziele, także niehandlowe. W kraju takich sklepów jest już 240, a - jak informują pracownicy - lista stale się wydłuża.Czytaj dalej..

Lucyna Nenow / Polska Press