Liga Mistrzyń CEV. Za wysokie progi dla ŁKS Commercecon, obrońca trofeum dał koncert gry

ŁKSCommercecon nie dał rady. Uległ gładko 0:3. Rewanż łodzianki rozegrają 1 marca o godz. 18 w Sport Arenie w Łodzi. Wcześniej, bo już w niedzielę o godz. 20.30 Łódzkie Wiewióry zagrają w Rzeszowie z Developresem z innym kandydatem do mistrzostwa Polski. Rzeszowianki przegrały tylko jeden mecz w tym sezonie w Łodzi z ŁKS. To będzie ekscytujące starcie.

W Lidze Mistrzyń było podobnie. Do Łodzi przyjechał VakifBank Stambuł, zwycięzca Ligi Mistrzyń z poprzedniego sezonu i klubowy mistrz świata 2021. W latach 1996–1999 trenerem tej drużyny był Andrzej Niemczyk.

Prawie ćwierć wieku później ełkaesianki w pierwszym secie prowadziły 7:6, ale straciły sześć punktów z rzędu. Rywalki osiągnęły przewagę, ale łodzianki walczyły bez kompleksów. Zrobiło się 20:21, ale siatkarki przyjezdne zdobyły dwa punkty i wygrały seta do 22.