Lista startowa na niedzielny mityng w Sieradzu już zamknięta!

- To dlatego, że zgłosiło się aż 460 zawodniczek i zawodników z 28 klubów całej Polski - mówi Michał Sieczkowski z MOSiRSieradz. - Nie spodziewaliśmy się aż tak wielu chętnych. Nie jesteśmy już w stanie przyjmować kolejnych zgłoszeń. Nie ma więc możliwości, aby zapisać się przed zawodami. Dodam, że zawody rozgrywane są w konwencji open, a rywalizacja toczyć będzie się w 11 konkurencjach. Przewidzieliśmy biegi od 100 do 1.000 metrów, skok w dal, wzwyż, trójskok, pchnięcie kulą oraz rzut oszczepem. Początek zawodów o godzinie 12, ale już o 10 rozpoczną się zawody dla dzieci do lat 14. Tu królować będą biegi, ale w planach jest też skok wzwyż oraz dal. Nasz stadion ma jedną z najnowocześniejszych bieżni tartanowych w Polsce, więc jeśli tylko pogoda dopisze mogą być dobre wyniki.

Zawody rozgrywane będą bez udziału publiczności, ale z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych związanych z koronawirusem. ą