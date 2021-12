Lista transferowa Widzewa. Pięciu piłkarzy może szukać nowego klubu

Decyzją pionu sportowego Widzewa Łódź pięciu zawodników pierwszej drużyny otrzymało wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

Decyzja Klubu dotyczy: Filipa Bechta, Michała Grudniewskiego, Patryka Muchy, Abdula-Aziza Tetteha oraz Pawła Tomczyka - podaje oficjalny witryna klubu widzew.com.

Filip Becht rozegrał jesienią tylko 5 meczów, żadnego w pełnym wymiarze czasowym (w sumie 90 minut).

Michał Grudniewski zaliczył 8 meczów ligowych i jeden pucharowy, strzelił pierwszego gola sezonu w meczu z Sandecją. Łącznie grał 278 minut.

Patryk Mucha grał najwięcej - 16 meczów, ale tylko 432 minuty. Strzelił jednego gola Górnikowi Polkowice, z którego do Widzewa przyszedł.

Abdul-Aziz Tetteh to był całkowity niewypał. W 8 meczach ligowych i 2 pucharowych zebrał zaledwie 291 minut, a nie zebrał ani jednej pochwały za swoją grę. Przekonywano, że potrzeba czasu. Cierpliwość sztabu szkoleniowego na szczęście się skończyła.

Paweł Tomczyk zaczął obiecująco, ale szybko zgasł. Wystąpił w 13 meczach ligowych i 1 pucharowym. Strzelił trzy gole (dwa z karnych), jednego karnego nie wykorzystał. Jedyną bramkę z gry zdobył w Sandecji, akurat był to ważny gol, ratujący remis Widzewa 2:2.

Czy to oznacza, że Widzew chce pozyskać bardziej wartościowych graczy na zwolnione pozycje? Na to wygląda, pozyskanie dobrej klasy napastnika jest niezbędne, potrzeba też wzmocnienia w drugiej linii.