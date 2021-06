Lista województw z najniższymi i najwyższymi cenami paliw. Jak wypada województwo łódzkie? Gdzie warto tankować?

Ostatni tydzień przyniósł fatalne wieści dla kierowców: ceny paliw na stacjach rosły gwałtownie. Takiej sytuacji nie było od marca. Jak wyliczyli specjaliści Biura Maklerskiego "Reflex" z Łodzi, średnie ceny benzyn i oleju napędowego w kraju wzrosły w ciągu ostatnich dni od 6 do 8 groszy na litrze. Spadła jedynie średnia cena autogazu: o 1 grosz na litrze, ale wynika to z faktu, że na części stacji gaz taniał średnio o 7 groszy na litrze, a na części odnotowano podwyżki do 5 groszy na litrze.

Benzyna najdroższa od 2014 roku

Średnia ceny benzyny 95-oktanowej wynosi w kraju 5,34 zł, za litr benzyny 98-oktanowej trzeba zapłacić średnio 5,64 zł, oleju napędowego 5,28 zł, natomiast autogazu 2,29 zł.