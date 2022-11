Listopadowe mecze ełkaesiaków w reprezentacjach Polski i Litwy

Bramkarz Aleksander Bobek, zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 19. Wychowanek ŁKS i uczeń Szkoły Marcina Gortata wziął udział w towarzyskim turnieju rozgrywanym na Malcie, gdzie nasza reprezentacja spotkała się z Niemcami (0:3), Portugalią (0:2) i Maltą (5:1). Selekcjoner Marcin Brosz postawił na ełkaesiaka w dwóch pierwszych meczach. W obu Aleksander Bobek grał po 90 minut.

Kelechukwu Ibe-Torti i Jan Kuźma byli na zgrupowaniu kadry U-20, którego zwieńczeniem był mecz z Rumunią w ramach Elite League. W Arad lepsi okazali się gospodarze(wygrali 2:0). Na boisku pojawili się obaj ełkaesiacy. „Kelly” rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie i został zmieniony tuż przed końcem spotaj9a. Jan Kuźma pojawił się na boisku tuż przed zakończeniem potyczki. Z Artemijus Tutyskinas zaliczył czwarty występ w pierwszej reprezentacji Litwy. Zawodnik pojawił się w wyjściowym składzie Litwinów w meczu z Islandią rozgrywanym w ramach Pucharu Bałtyckiego (0:0; w rzutach karnych lepsi okazali się Islandczycy) i spędził na boisku 71 minut.

Jak już informowaliśmy ełkaesiacy przebywają na zaśłużonych urlopach. Przygotowania do wiosny rozpoczną 3 stycznia. Pełną parą trenują natomiast tyszanie z GKS.To pierwszy wiosenny rywal zespołu z alei Unii 2. W drużynie na testach przebywa dwóch trzecioligowców. Fryderyk Janaszek, to zawodnik Lublinianki Lublin (grupa IV). Jesienią wystąpił w 15 spotkaniach, w których strzelił cztery gole. Kamil Jasiński grał natomiast KP Starogard Gdański (grupa II). W rundzie jesiennej wystąpił w 14 meczach o punkty.

Przypominamy, że ŁKS II gra w w piątek sparing z Wartą Sieradz (17). ą