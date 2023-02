ŁKS - Chrobry 5:2. ŁKS bliżej ekstraklasy. Rycerze Wiosny z ŁKS zdeklasowali Chrobrego

Dwie akcje - dwa gole

Liczyliśmy na wygraną ŁKS, bo łodzianie mają najlepszą drużynę w lidze, ale przebieg meczu był niespodziewany. Pierwszego gola ełkaesiacy zdobyli w 37 minucie. Kamil Dankowski wykonawał rzut wolny, uderzył silnie, piłka przełamała ręce bramkarza rywali i wpadła do siatki.

Nie minęło 60 sekund, gdy było już 2:0 dla ŁKS. Kolejna akcja łodzian przyniosła im kolejnego gola. Bartosz Szeliga świetnie podał w polu karnym do Pirulo, a ten strzalem z pierwszej piłki nie dał szans bramkarzowi Chrobrego. WBełchatowie w poprzednim meczu ze Skrą to Pirulo podał Bartoszowi Szelidze w bramkowej akcji, teraz nastąpił rewanż. Ta para wypracowała kolejnego gola dla ŁKS.