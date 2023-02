ŁKS - Chrobry. Powtórka z meczu, na którym kibice ŁKS pobili rekord frekwencji

W 29. kolejce minionego sezonu Fortuna 1 Ligi piłkarze ŁKS w Łodzi przegrali 0:1 z Chrobrym Głogów. Był to mecz otwarcia stadionu im. Władysława Króla. Kibic spisali się doskonale i pobili rekord frekwencji. Na trybunach zgromadziło się ponad 18 tysięcy widzów, co jest rekordem frekwencji w województwie łódzkim w XXI wieku.

W sobotę o godz. 20 dojdzie do kolejnego meczu w Łodzi, w którym ŁKS podejmować będzie Chrobrego. To powtórka tamtego rekordowego meczu Oby liczba kibiców przekroczyła 10 tysięcy.

Bilety na mecz ŁKS z Chrobrym Głogów możecie zakupić za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl), a w piątek (w godz. 15-19) oraz w sobotę 25 lutego (w godz. 15-21) także w kasach biletowych znajdujących przy al. Unii Lubelskiej.

Trener Kazimierz Moskal mówił w piątek: - Dla nas doping kibiców to ważna rzecz. To nie jest slogan, że kibice są dwunastym zawodnikiem. W trudnych momentach zawodnicy próbują rozniecić ogień na trybunach, by jeszcze dodał im energii. Bardzo liczymy na naszych kibiców, że będą nas wspierać.