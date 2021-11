ŁKS Commercecon nie dał szans ostatniej drużynie tabeli

Mecz odbył się w łódzkiej Sport Arenie. W pierwszym secie gra była wyrównana do stanu 18:18. Od tego momentu łodzianki zdobyły cztery punkty z rzędu. Najpierw efektownym blokiem punkt zdobyła Kamila Witkowska, później skutecznie zaatakowała Veronica Jones-Perry, następnie błąd popełniły rywalki, a na znaczące prowadzenie 22:18 drużynę gospodyń znów wyprowadziła Kamila Witkowska, atakując nie do obrony. Seta łodzianki wygrały do 20.

Kiedy wydawało się, że mecz przebiegnie szybko, ładnie i bez komplikacji, łodzianki chyba zlekceważyły rywalki. Od stanu 14:14 zdobyły tylko dwa punkty, a straciły sześć. Po takim ukłonie ze strony gospodyń grzechem byłoby niewykorzystanie okazji. Siatkarki Jokera wygrały seta i zrobiło się niespodziewanie 1:1.

Wtrzecim secie w drużynie ŁKSCommercecon Julita Piasecka zajęła miejsce Weroniki Sobiczewskiej, a Martyna Grajber grała za Pietrę Jukoski. Roszady trenera Michała Maska odniosły skutek. Właśnie po ataku Martyny Grajber gospodynie wyszły na prowadzenie 13:9. Chwilę później, Julita Piasecka, wykorzystała blok rywalek i zdobyła punkt na 16:10. Joker nie miał atutów, by powstrzymać niesione dopingiem kibiców siatkarki ŁKSCommercecon. Łodzianki wygrały seta bardzo wysoko, do 14.

Czekaliśmy, by w czwartym secie postawić kropkę nad i. Rywalki trzymały się dzielnie do stanu po 15. Veronica Jones-Perry i koleżanki zdobyły jednak pięć punktów z rzędu i wrzawa na trybunach osiągała coraz głośniejszy stan. Skutecznie kończyła kontry Julita Piasecka.

Świecianki same zepsuły ostatnie piłki i to łodzianki mogły się cieszyćz wygranej, choć nie wzniosły się na wyżyny możliwości. Liczy się jednak wygrana.