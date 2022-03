ŁKS dla Widzewa. Znów ełkaesiak z krwi i kości pomógł piłkarzom Widzewa

To dobry wynik dla piłkarzy Widzewa. Skra Częstochowa zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1:1 (Piotr Pyrdoł 17 - Kamil Biliński 79). Dzięki temu remisowi Widzew zachował bezpieczną ośmiopunktową przewagę nad Podbeskidziem. Do Podbeskidzia też ma bliżej teraz ŁKS.

W 79 minucie Kamil Biliński (Podbeskidzie) nie wykorzystał rzutu karnego (Mateusz Kos obronił). Kamil Biliński prowadzi w klasyfikacji strzelców I ligi z 15 bramkami. Cieszy gol wychowanka SMS i ŁKS Piotra Pyrdoła. To pierwszy jego gol od meczu Zagłębie Lubin - ŁKS (3:1) jeszcze w ekstraklasie we wrześniu 2019.