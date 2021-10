ŁKS drugi raz z rzędu pokonał Arkę i pokazał Widzewowi lwi pazur przed derbami FOTO

ŁKS pokonał w niedzielą na swoim obiekcie Arkę Gdynia 1:0 (1:0) i było to drugie z rzędu zwycięstwo łodzian z tym zespołem. 16 czerwca w pierwszym etapie baraży o PKO Ekstraklasę wygrali bowiem w Gdyni 1:0 (0:0) po golu Pirulo. Dodajmy też, że niedzielna wygrana z gdynianami w Łodzi była pierwszą od 12 lat.

Kibice obawiali sie niedzielnego starcia i to z kilku powodów. Najważniejszym były kłopoty finansowe klubu, który ma zaległości wobec graczy. Ponadto w poprzedniej kolejce ełkaesiacy przegrali w Łodzi ze słabeuszami z sosnowieckiego Zagłębia (0:10, a potem ulegli w sparingu ekstraklasowemu Lechowi Poznań (1:5). Na dodatek trener Kibu Vicuna miał kłopoty z zestawienie składu z powodu kontuzji. Przyjezdni rozpoczęli to spotkanie z rozmachem i Artur Siemaszko znalazł się w wymarzonej sytuacji, ale Oskar Koprowski zdążył ze skuteczna interwencją. Kilka minut później z kilku metrów spudłował Martin Dobrotka. Gdzieś po kwadransie gry skończyła się przewaga gości. Niezłych okazji na gola nie wykorzystali jednak Pirulo i Antonio Dominguez. W 35 minucie łodzianie dopięli jednak swego. Okar Koprowski długim podaniem obsłużył Macieja Radaszkiewicz, ten z kolei przyjął piłkę tyłem do bramki, obrócił w jej stronę i pomimo asysty obrońcy i precyzyjnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Chwilę później mogło, a nawet powinno, być 2:0 dla gospodarzy. Antonio Dominguez nie wykorzystał jednak rzutu karnego, trafił piłką w słupek. Z kolei już pierwsza akcja gospodarzy po przerwie mogła zakończyć się golem. Pirulo jednak spudłował. W odpowiedzi skontrowali gdynianie, ale pomylił się Fabian Hiszpański. Z kolei w 70 minucie rezerwowy Ricardinho hukn silnie z dystansu, ale piłka poszybowała nad poprzeczką. Nieco ponad kwadrans przed końcem spotkania Maciej Dąbrowski upomniany został przez sędziego czerwoną (druga żółta) kartką. Gdynianie w ostatnich minutach przypuścili prawdziwy szturm na bramkę Marka Kozioła i byli naprawdę blisko powodzenia. Mateusz Stępień trafił w poprzeczkę, a bramkarz ŁKS fantastycznie interewniował po uderzeniu Huberta Adamczyka. Gospodarze dowieźli więc 1:0 do końcowego gwizdka sędziego. Po zakończeniu meczu kibice cieszyli sie tak, jakby ełkaesiacy wywalczyli już awans do piłkarskiej elity. ą

ŁKS ŁÓDŹ - ARKA GDYNIA 1:0 (1:0)

Bramka

1:0 - Maciej Radaszkiewicz (35)