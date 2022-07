ŁKS - GKS 0:2. Klątwa Stadionu Króla. Koszmarna premiera piłkarzy ŁKS

Łodzianie osiągnęli przewagę od początku meczu, ale... pierwszego gola zdobyli goście. Strzelał z prawej Chorwat Marko Roginić, piłka odbiła się od Marka Repki, co zmyliło Dawida Arndta. Była 8 minuta meczu.

Kibice liczyli na szybkie wyrównanie, ale katowiczanie grali ciekawszą piłkę. W 24 minucie Marko Roginić skoczył najwyżej w polu karnym i strzałem głową po raz drugi pokonał Dawida Arndta.

Tak naprawdę ełkaesiacy byli blisko zdobycia gola tylko dwa razy, gdy w 36 minucie strzelił Dawid Kort, a piłka przeleciała niewiele ponad poprzeczką, a w doliczonym czasie gry bliski szczęścia był Bartosz Biel.

Po zmianie stron gra łodzian niewiele się zmieniła. Ełkaesiacy nie zagrażali bramce GKS. Niby ŁKS próbował atakować, ale tempo tych akcji pozostawiało wiele do życzenia. Co więcej, Dawid Arndt uratował łodzian przed wyższą porażką.

W takim podłym nastroju dotrwaliśmy z kibicami ŁKS do końca spotkania. Piłkarze skutecznie wyganiają fanów ze stadionu, a na pewno ich nie zachęcają do przychodzenia na nowe trybuny. Prawdziwi kibice złorzeczą, że ŁKS sprzedał tylko około 4 tys. karnetów. Trudno się jednak dziwić. Z taką grą!

Możemy już mówić o zaczarowanym dla łodzian Stadionie Króla w Łodzi. Może to klątwa? W minionym sezonie na otwarcie obiektu ełkaesiacy przegrali z Chrobrym 0:1, później przegrali z Widzewem 0:1, Odrą Opole 0:4 i teraz z GKS Katowice 0:2.