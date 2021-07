ŁKS gra w środę sparing z KKS Kalisz. Kibice muszą kupić bilet!

Mecz miał być rozegrany na głównej murawie stadiony przy alei Unii 2, ale ze względu na jej renowację został przeniesiony Minerską. Początek spotkania o godz. 18, a do dyspozycji kibiców będzie jedynie pół tysiąca miejsc, więc kto pierwszy ten lepszy. Dodajmy, że wejściówki będzie można kupić przy bramie wejściowej na obiekt od strony ulicy Minerskiej. Tymczasem Maciej Dąbrowski stwierdził w wywiadzie dla klubowych mediów, że dziewięciodniowy obóz w Woli Chorzelowskiej został dobrze przepracowany. - Był to dobrze spożytkowany czas - mówił ełkaesiak. - Rozegraliśmy dwa mecze sparingowe, pierwszy ze Stalą Mielec na dużej świeżości, bo byliśmy dwa dni w treningu i bardzo dobrze to wyglądało. Drugi mecz wyglądał troszeczkę gorzej, ale też było widać gdzieś tam nasze zmęczenie, bo w treningu wszystko nam się namnożyło w nogach. Podkreślam jednak, że solidnie popracowaliśmy na obozie.

W poniedziałek przygotowania do nowego sezonu rozpoczęły teżrezerwy ŁKS Łódź, które są beniaminkiem grupy pierwszej III ligi. W treningu prowadzonym przez Marcina Matysiaka oraz Radosława Pęciaka (w poprzednim sezonie pracował z trzecią drużyną ŁKS z którą wywalczył awans do grupy pierwszej klasy okręgowej) udział wzięło 24 piłkarzy. Byli w tej grupie pozyskani niedawno przez klub Mateusz Kowalczyk i Mateusz Jastrzembski oraz Krystian Gołdyn, Julian Mordasiewicz, Łukasz Włodarczyk oraz Bartosz Bargiel. W poprzednim sezonie byli wyróżniającymi się piłkarzami trzeciego zespołu. Indywidualnie pod okiem fizjoterapeuty Pawła Karasiaka trenowali natomiast Aleksander Ślęzak i Łukasz Dynel. Ten ostatni poprzedni sezon spędził w KSKutno, gdzie był najskuteczniejszych graczem drużyny, a strzelił 12 goli. Jak twierdzi trener Maricn Matysiak nie zanosi się, żeby w najbliższym czasie dołączył do drużyny jeszcze jakiś nowy gracz.

Przez najbliższy tydzień rezerwiści będą trenować na boisku hybrydowym ośrodka treningowego Akademii ŁKS przy ul. Minerskiej. Początek zajęć o godz. 10. Natomiast w sobotę maja rozegrać mecz sparingowy z Zawiszą Bydgoszcz (17). Zespół gości to beniaminek grupy drugiej III ligi. Liderem tej drużyny w lidze IV był natomiast Kamil Żylski, który strzelił aż 30 goli. Zawodnik ma za sobą występy między innymi w Sokole Aleksandrów oraz ŁKS Łódź. W zespole z alei Unii 2 zaliczył pięć pierwszoligowych meczów jesienią 2018 roku, a następnie przeniósł się do Raduni Stężyca. ą