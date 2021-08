ŁKS gra z nieskuteczną Resovią, a rezerwiści mierzą się z Legią II

Spotkanie rozegrane zostanie na stadionie przy alei Unii 2, a jego początek zaplanowano na 12.40. ŁKS nie wystąpi w najsilniejszym składzie, bo jak już informowaliśmy prawdziwa „armia” piłkarzy leczy kontuzje i urazy. Chyba żadna pierwszoligowa drużyna nie ma podobnych kłopotów. Mimo kłopotów kadrowych podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca wydają się być faworytem starcia, choć rzeszowianie na boiskach rywali nie przegrali w tym sezonie. Zremisowali w Katowicach z GKS2:2 (1:0) oraz w Jastrzębiu 1:1 (1:1).

- Nasza drużyna gra całkiem nieźle, ale jest nieskuteczna - mówi Waldemar Mazgaj, dziennikarz sportowy z Rzeszowa. - W przegranym ostatnio spotkaniu z Koroną Kielce 0:1 podopieczni trenera Radosława Mroczkowskiego mieli kilka znakomitych okazji na gola. Goście wybijali piłkę z linii bramkowej, był też słupek. Straciliśmy natomiast bramkę po samobójczym uderzeniu Daniela Pietraszkiewicza, który najprawdopodobniej wystąpi w Łodzi. Zajmie miejsce Bartłomieja Eizencharta, który dostał powołanie do drużyny narodowej U 20. Żaden piłkarz nie pauzuje za kartki, ani nie narzeka na uraz. Sądzę, że Resovię spokojnie stać na wywalczenie choćby punktu, o ile oczywiście będzie skuteczniejsza, niż dotychczas.

Rzeszowianie wyjeżdżają na mecz do Łodzi dzień wcześniej. Od wtorku dostępne są już bilety na niedzielne spotkanie. Można je kupić w kasie biletowej Łódź Sport Arena oraz w internetowym systemie sprzedaży (bilety.lkslodz.pl). Podobnie jak poprzednio do otwartej sprzedaży trafi 1000 biletów, a pozostałe miejsca dostępne są tylko dla osób zaszczepionych. W niedzielę otwarta będzie cała trybuna stadionu im. Władysława Króla. Tylko do meczu z Resovią trwa sprzedaż karnetów na sezon 2021/2022.

I liga

7. kolejka. Piątek (3 września): Korona Kiel- ce - Mieź Legnica (20.30). Sobota (4 września): Górnik Polkowice - Stomil Olsztyn (12. 40), GKSTychy - Chrobry Głogów (20.30), Zagłębie Sosnowiec - Skra Częstochowa (12. 40). Niedziela (5 września): Odra Opole - Widzew Łódź (18), Puszcza Niepołomice - Sandecja Nowy Sącz (12.40), GKS Jastrzębie - Podbeskidzie Bielsko-Biała (15), ŁKS Łódź - Resovia (12.40)