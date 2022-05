ŁKS grozi upadłość? Prokurent twierdzi, że nie ma takiej opcji

Czy będą to ostatnie mecze sezonu zależy wyłącznie od ełkaesiaków.Jeśli pokonają obie drużyny, to dostaną szansę gry w barażach o PKOEkstraklasę. Tyle tylko, że na dziś jeśli nawet jakimś cudem awans wywalczą, to nie wystąpią w elicie, bo klub nie dostał przecież licencji na sezon ekstraklasowy 2022/2023.

Trudno więc oczekiwać, że ełkeasiacy będą walczyć do upadłego, tym bardziej, że coraz głośniej mówi się, iż po sezonie dojdzie do dużych zmian kadrowych . Wprawdzie Jarosława Olszowego, prokurenta ŁKS Łódź, uspokaja, że wszystko będzie dobrze, a kłopoty z licencją, to jedynie wypadek przy pracy, to jakoś trudno wierzyć w to co mówi. Gdyby wszystko było dobrze, to klub miałby już licencję w kieszeni.

- Jesteśmy pewni, tego co robimy, więc nie zakładamy negatywnej opinii w sprawie uzyskania licencji po złożeniu tegoż odwołania - mówi dla klubowych mediów Jarosław Olszowy.