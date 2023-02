ŁKS i Grupa Ełkaesiak w Pradze. Na meczu hokejowych gwiazd w Pradze mówiono o ikonach ŁKS

Wspomina kustosz tradycji ŁKS Jacek Bogusiak: - Na przełomie sezonu 2000/01 bardzo chciał pojechać na największy hokejowy obiekt w Europie, na słynną O2 Arenę w Pradze. Chciał zobaczyć mecz Sparty Praga. Chciał, by wobec ponad 17 tysięcy widzów zaakcentować obecność w tak wielkim meczu byłych zawodników i kibiców ŁKS. Niestety, zmarł i jego ostatnie życzenie zostało niespełnione. Aż do dziś!

Przyjaciele Adama z Grupy Ełkaesiak spełnili jego ostatnią wolę i życzenie. Tadeusz Marczewski po wielu trudach zdobył bilety do mekki hokeja i przedstawiciele Grupy Ełkaesiak udali się do Pragi na mecz Sparta Praga - HC Dynamo Pardubice. Z Łodzi wyjechała na ten mecz grupa kibiców ŁKS.

Łukasz Bielawski zorganizował dla całej grupy koszulki z emblematami ŁKS na piersi i napisem A. Kopczyński na plecach. W takich koszulkach oglądali mecz Sparta - Pardubice. Pamiątkowe koszulki przygotowali także dla syna Adama - Tomka i wnuczki - Zuzi Kopczyńskich.

Koszulki zostaną wręczone rodzinie Adama Kopczyńskiego w rocznicę śmierci Adasia przy grobie na Radogoszczu, gdzie się już wszyscy przyjaciele Adama umówili.

Grupa Ełkaesiak pamięta o tym co Adam Kopczyński zrobił dla ŁKS i często odwiedza jego grób. Tadeusz Marczewski, Jurek Leszczyński, Łukasz Bielawski, Tomasz Witkowski i Jacek Bogusiak dbają o mogiłę Adama Kopczyńskiego i umieszczają na niej symbole ŁKS.