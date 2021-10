ŁKS i Widzew chcą się dobrać do tej kasy. 230,5 mln zł dla klubów ekstraklasy

Trzeba wejść do ekstraklasy.

Ekstraklasa podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy podsumowała sezon 2020/21, który zakończyła najwyższymi w historii skonsolidowanymi przychodami w wysokości 328,4 mln zł. Złożyły się na nie przychody osiągnięte przez Ekstraklasę SA o wartości 294,5 mln zł oraz jej spółkę zależną - Ekstraklasa Live Park, która w minionym sezonie wypracowała 33,9 mln zł.

- Podsumowaliśmy niezwykle trudny sezon 2020/2021, w całości naznaczony pandemią. Jednak dzięki podjętym działaniom ochronnym, dobrej współpracy z klubami, PZPN i administracją państwową zdołaliśmy przeprowadzić i dokończyć rozgrywki bez większych perturbacji. Dzięki temu mogliśmy się wywiązać ze wszystkich umów wobec naszych partnerów mediowych i marketingowych, a w rezultacie wypłacić klubom deklarowane na początku sezonu środki, a nawet 5 mln zł dodatkowych przychodów, które wypracowaliśmy w ciągu roku. W rezultacie, kluby otrzymały od nas rekordową kwotę 230,5 mln zł, czyli o 70,5 mln więcej niż przed pandemią i to mimo mniejszej liczby kolejek. W rezultacie, mimo trudności związanych z pandemią należy uznać ten rok za udany, także w kontekście budowy podwalin pod przyszły rozwój. Dzięki kontraktom mediowym obowiązującym do końca 2022/23 i przedłużonym przed startem tego sezonu najważniejszym umowom marketingowym, mamy stabilną sytuację finansową. To pozwala kontynuować projekty biznesowe i technologiczne ligi oraz wspierać kluby w ich rozwoju – mówi Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasa SA, cytowany przez stronę ekstraklasa.org.

ŁKSi Widzew marzą, by awansować do ekstraklasy i móc dobrać się do tego okazałego finansowego tortu, który na 18 kawałków dzieli Ekstraklasa SA.

Podczas walnego kluby udzieliły absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za miniony sezon. Podczas ZWZA kluby wybrały też nową radę nadzorczą na sezon 2021/22. W jej skład weszli Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, który ponownie został przewodniczącym rady, Wojciech Cygan, prezes Rakowa Częstochowa, wybrany na wiceprzewodniczącego, Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin, któremu powierzono funkcję sekretarza, a także Piotr Waśniewski, prezes Śląska Wrocław, Tomasz Jażdzyński, przewodniczący rady nadzorczej Wisły Kraków oraz Tomasz Marzec, prezes Wisły Płock. Reprezentantem Związku w radzie został Prezes PZPN Cezary Kulesza.

