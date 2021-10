ŁKS i Widzew najwięcej wydały na transfery. Ile wynoszą wynagrodzenia w Widzewie i ŁKS?

Poprzednie edycje raportu obejmowały przychody klubów uczestniczących w rozgrywkach 1 Ligi w konkretnych sezonach za poprzedni pełny rok kalendarzowy. W bieżącej edycji nastąpiła zmiana w metodyce sporządzania raportu. Zaprezentowane przez nas dane dotyczą przychodów, które zostały wygenerowane w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021, czyli obejmują pełny sezon ligowy.

Zwycięzcą tegorocznego rankingu przychodów jest Widzew Łódź. Klub wygenerował w sezonie 2020/2021 przychody na poziomie 17,12 mln zł, dzięki czemu znacząco wyprzedził ligowych rywali. Pod względem finansowym zespół z Łodzi aspiruje do walki o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Łączne przychody wszystkich klubów uczestniczących w rankingu wyniosły 128,3 mln zł (bez uwzględnienia przychodów z transferów). Pierwsza piątka w rankingu wypracowała ponad połowę tej kwoty.

Jedną ze stałych części raportu finansowego Ranking miast i regionów, promowanych przez kluby 1 Ligi jest podsumowanie wyników badania realizowanego przez firmę Pentagon Research, która ocenia efektywność przekazu marketingowego klubów oraz Pierwszej Ligi Piłkarskiej w mediach. Podsumowanie wyników badania prowadzonego od sierpnia 2020 do czerwca 2021 wskazuje na zdecydowaną dominację Łodzi w „rankingu miast”. To oczywiście efekt rozgrywania meczów w Fortuna 1. Lidze przez dwa kluby - ŁKS oraz Widzew. Blisko 205 tys. wystąpień tego miasta w mediach przełożyło się na 57,6 mln wartości mediowej. Na miejscu drugim znalazła się Gdynia, która reprezentowana w lidze przez Arkę zdobyła 153 tys. efektywnych ekspozycji marki miasta