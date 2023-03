ŁKS II Łódź walczy o II ligę. Kolejny transfer do zespołu rezerw!

Davit Barseghyan urodził się w Armenii, ale posiada też francuski paszport. Jest wychowankiem Araratu Erywań, barwy którego reprezentował najpierw w drużynie akademii piłkarskiej tego klubu, a potem drugiej drużyny (w obecnym sezonie 13 meczów i 3 gole). W przeszłości utalentowany zawodnik występował ponadto w młodzieżowej reprezentacji swojego kraju (U-14).

Podobnie jak Vahe Mnatsakanyan, który został niedawno graczem ŁKS, 18-laletk dołączył do zespołu rezerw, czyli zajmującej czwarte miejsce w tabeli grupy I trzeciej ligi drużyny trenera Marcina Matysiaka. Oba te transfery sprawiają, że ŁKS II jest jednym z faworytów do mistrzostwa grupy pierwszej III ligi i co za tym idzie do drugoligowego awansu.