ŁKS Łódź gra pierwszy letni mecz - rywalem Stal Mielec

Na boisku w Woli Chorzelowskiej, gdzie łodzianie przebywają od 1 lipca na zgrupowaniu podopieczni trenera Kibu Vicuny zmierzą się z występującą w PKOEkstraklasie Stalą Mielec. Początek meczu o godzinie 10.30. 8 sierpnia minionego roku oba zespoły także zmierzyły się w Woli Chorzelowskiej. Łodzianie wygrali wówczas 1:0 po golu Przemysława Sajdaka, który dostał niedawno wolną rękę w szukaniu sobie nowego pracodawcy.

Komplikuje się sytuacja w klubie Kamila Dankowskiego, który doznał kontuzji kolana podczas meczu minionego sezonu w Gdyni z Arką. Okazuje się, że uraz jest na tyle poważny, iż wyklucza grę piłkarza w rundzie jesiennej. Były młodzieżowy reprezentant Polski ma na koncie 22 mecze w niedawno zakończonych rozgrywkach. Trenerem rywala łodzian jest doświadczony Włodzimierz Gąsior, który objął zespół pod koniec minionego sezonu i utrzymał w elicie. Był to debiutancki sezon mielczan w najbardziej z prestiżowych lig.

Okazuje się natomiast, że nie tylko Korona Kielce zainteresowana jest pozyskaniem Łukasza Sekulskiego. O „Sekula” zabiega także drugoligowa Stal Rzeszów prowadzona przez trenera Daniela Myśliwca. Działaczom w Rzeszowie zamarzył się awans na zaplecze elity.

Tymczasem I liga w nowym sezonie będzie prawie jak PKO Ekstraklasa. Prawie, bo Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdziła decyzję o wykorzystaniu systemu VAR w meczach sezonu 2021/2022. W komunikacie opublikowanym dzisiaj na stronie organizatora rozgrywek czytamy również, że obecnie ustalane są wszelkie szczegóły organizacyjne odnośnie udziału systemu VAR w meczach Fortuna 1 Ligi w sezonie 2021/2022. Na pierwszoligowych boiskach wykorzystywany będzie system VAR „light”, który może funkcjonować przy minimum czterech kamerach. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, że system VAR zostanie wdrożony do rozgrywek pierwszej ligi już od sezonu 2021/2022 - powiedział Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny PZPN. - Oznacza to, że jesteśmy jedną z pierwszych federacji w Europie, która będzie korzystała z tej technologii na dwóch poziomach rozgrywek krajowych: zarówno w Ekstraklasie, jak i w pierwszej lidze. Będziemy także jedynym związkiem piłkarskim w Europie, który w stu procentach finansuje ten system. Inwestycja w VAR w pierwszej lidze to kolejna inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej, wpisująca się w długofalowy plan budowania prestiżu i rozwoju tych rozgrywek. ą