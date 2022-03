ŁKS Łódź kontra Korona Kielce - to 14 ligowy mecz tych drużyn

Bilans jest korzystny dla kielczan, którzy byli górą siedmiokrotnie. Cztery razy zwyciężali ełkaesiacy, a dwa starcia kończyły się podziałem punktów. Bramki na korzyść Korony 18-16.Pierwsze pojedynki rozegrano w sezonie 2004/2005 na zapleczu ekstraklasy i zakończyły się remisami (4:4 i 2:2). Po raz ostatni oba zespoły zmierzyły się 21 sierpnia minionego roku w Kielcach, a miejscowi triumfowali wówczas 1:0 (0:0) po golu Grzegorza Szymusika, który zapewne pojawi się w sobotę na boisku, bo grał w pierwszym wiosennym starciu Korony ze Stomilem Olsztyn (1:1). Jeśli już jesteśmy przy sprawach personalnych, to szkoleniowiec ełkaesiaków Kibu Vicuna nie będzie mógł liczyć na Oskara Koprowskiego, który w starciu z Jastrzębiem upomniany został żółtą kartką. Jako, że był to jego czwarty w tym sezonie kartonik tego koloru musi pauzować jedno spotkanie. Uważać w sobotę muszą Maciej Dąbrowski, Maciej Wolski i Piotr Janczukowicz. Piłkarze ci byli w tym sezonie napominani po trzy razy.

Jeśli zaś chodzi o zespół trenera Leszka Ojrzyńskiego, to na boisku nie wyjdzie Jakub Łukowski. On musi pauzować za czerwoną kartkę, którą ujrzał w starciu ze Stomilem. To podstawowy zawodnik kieleckiej ekipy, który w tym sezonie rozegrał 21 meczów w których strzelił siedem goli. 25-latek ma na koncie 42 mecze w ekstraklasie w których zdobył dwie bramki. Reprezentował w tych spotkaniach barwy bydgoskiego Zawiszy oraz Wisły Płock.

Starcie z Koroną będzie pierwszy od dłuższego czasu bez żadnych obostrzeń epidemicznych, bowiem restrykcje zniesiono w naszym kraju 1 marca. Zmagania piłkarzy będzie mógł więc obserwować komplet widzów. Wejściówki na to spotkanie są dostępne w internetowym systemie sprzedaży (bilety.lkslodz.pl), a także w kasie biletowej od strony al. Unii 2. W piątek kasa jest czynna od 15 do 19, natomiast w sobotę od 10. Przypominamy, że w kasach płacić można jedynie gotówką. Zachęcamy kibiców do przyjścia na stadion. Piłkarze ŁKS, wciąż mający szanse na awans, liczą na doping. ą

I LIGA

22. kolejka. Piątek (4 marca): Stomil Olsztyn - Widzew Łódź (godzina 18, wynik meczu z rundy jesiennej 0:2), Zagłębie Sosnowiec - GKSKatowice (20.30, 2:3). Sobota (5 marca): ŁKS Łódź - Korona Kielce (12.40, 0:1), Resovia - GKSJastrzębie (18, 1:1), Sandecja Nowy Sącz - GKSTychy (20.30, 1:2). Niedziela (6 marca): Miedź Legnica - Puszcza Niepołomice (12.40, 1:0), Chrobry Głogów - Odra Opole (18, 0:1), Arka Gdynia - Górnik Polkowice (15, 1:2). Poniedziałek (7 marca): Skra Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18, 0:1).