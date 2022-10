ŁKS Łódź nie wygrał meczu pod Wawelem z Wisłą od 28 lat

Kibice łódzkiego klubu, czekają na zwycięstwo swoich ulubieńców na stadionie „Białej Gwiazdy” od 15 czerwca 1994 roku. Tego dnia łodzianie pokonali Wisłę, a był to mecz 34 kolejki (ostatnia) I ligi (obecnie ekstraklasa) 2:1 (2:0). Gole dla zespołu prowadzonego wówczas przez trenera Ryszarda Polaka strzelili Janusz Kaczówka (33) oraz Dariusz Podolski (45). Bramkę dla miejscowych zdobył Grzegorz Szeliga (47, rzut karny). W zwycięskiej drużynie grali między innymi Andrzej Woźniak (bramkarz), Witold Bendkowski, Marek Chojnacki, Rafał Pawlak, Artur Krysiak, Zdzisław Leszczyński, Andrzej Ambrożej, Tomasz Cebula, Jacek Płuciennik. Tuż przed końcem spotkania na boisku pojawił się Janusz Dziedzic, który od 1 czerwca tego roku jest dyrektorem sportowym klubu z alei Unii 2. W sezonie 1993/1994 łodzianie zajęli czwarte miejsce w elicie. Mistrzem Polski została Legia Warszawa, a Wisła spadła do ówczesnej II ligi. Jeśli już jesteśmy przy historii, to odnotujmy, że po raz ostatni łodzianie pokonali wiślaków 19 listopada 2007 roku. Było to w meczu 15 kolejki ekstraklasy. Na alei Unii 2 triumfowali 2:1 (1:1), a oba gole strzelił Ensar Arifović. Za wyniki łódzkiego zespołu, który zakończył sezon na dziewiątym miejscu, odpowiadał wówczas Marek Chojnacki. Historia nie przemawia więc za ełkaesiakami, których czeka w piątek niezwykle trudne zadanie, tym bardziej, że gospodarze staną na głowie, żeby wygrać. W roli ich trenera debiutuje Radosław Sobolewski.ą

i liga

13. kolejka. Piątek (7 października): Wisła Kraków - ŁKS (godz. 20.30), Sandecja Nowy Sącz - Chojniczanka (18). Sobota (8 października): Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Łęczna (17.30), Resovia - Ruch Chorzów (20), GKSKatowice - Chrobry Głogów (15). Niedziela (9 października): Arka Gdynia - Stal Rzeszów (12.40), Odra Opole - Puszcza Niepołomice (18), GKSTychy - Skra Częstochowa (15). Poniedziałek (10 października): Zagłębie Sosnowiec - Termalika Nieciecza (18).