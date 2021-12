ŁKS Łódź po raz szósty w tym sezonie pokonany w I lidze

Kibice ŁKS zadawali sobie przed tym meczem pytanie, czy ich ulubieńcy przełamią w końcu wyjazdową niemoc. Nie wygrali bowiem na boisku rywala od 11 września, kiedy to pokonali w Legnicy Miedź (2:0). Jak się potem okazało wstydliwa seria została przedłużona. Do spotkania w Głogowie łodzianie przystępowali jednak po trzech meczach bez porażki i straconego gola. Szczególne było to starcie dla Maksymiliana Rozwandowicza. Łodzianin grał w przeszłości także w Chrobrym. W pierwszych 45 minutach częściej przy piłce byli przyjezdni, ale pierwszą okazję bramkową stworzyli sobie dopiero w 26 minucie. W pole karne Chrobrego wpadł Brazylijczyk Ricardinho, ale zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału i piłka padła łupem obrońców gospodarzy. Miejscowi odpowiedzieli składną akcją zakończoną minimalnie niecelnym uderzeniem Dominika Piły. Z kolei w 42 minucie zdaniem głogowian Maksymilian Rozwandowicz faulował w polu karnym ŁKS Huberta Turskiego. Sędzia nie podzielił jednak zdania graczy Chrobrego i na „wapno” nie wskazał. W sumie pierwsza połowa wielkich emocji nie przyniosła i zakończyła się bezbramkowym remisem.

Drugą połowę odważniej rozpoczął Chrobry i w 59 minucie dopiął swego. Dominik Piła strzałem z kilku metrów zmusił do kapitulacji Marka Kozioła. W 68 minucie mógł być remis, ale bramkarz miejscowych uprzedził Macieja Radaszkiewicza. Im bliżej końca meczu tym poczynania gości były coraz to bardziej nerwowe, ale bez pomysłu. Ostatecznie drużyna Kubcu Vicuńy zeszła z boiska pokonana. To szósta w tym sezonie ligowa porażka łodzian, którzy są w tabeli na siódmym miejscu mając 29 punktów.Już w niedzielę ełkaesiacy zmierzą się na swoim stadionie z Puszczą Niepołomice i dla obu ekip będzie to ostatnie w tym roku spotkanie o ligowe punkty.ą