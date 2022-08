ŁKS Łódź powinien pójść w ślady Chojnic i wygrać z Górnikiem Łęczna

Obie drużyny rozegrają mecz dziewiątej kolejki. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20, co naszym zdaniem nie jest najlepszą porą, zwłaszcza w poniedziałek.

W poprzedniej kolejce zespół gości prowadzony przez trenera Marcina Prasoła wygrała na swoim boisku z odra Opole 4:1 (3:0), ale tydzień wcześniej uległ na wyjeździe beniaminkowi z Chojnic 1:2 (1:1). Co ciekawe chojniczanie zdają się mieć patent na byłe drużyny ekstraklasy, bo wygrali przecież z ŁKS 1:0 (1:0).

Poniedziałkowe starcie będzie 15 oficjalnym meczem obu ekip. Bilans tych potyczek jest remisowy, bo zarówno ŁKS, jak i Górnik mają na koncie po pięć zwycięstw. Cztery potyczki kończyły się remisowo. Bilans bramkowy to 14-14. Dodajmy jeszcze, iż łodzianie siedmiokrotnie gościli u siebie zespół z Łęcznej i trzykrotnie zwyciężali, trzy razy remisowali, a raz triumfowali przyjezdni . Bilans bramkowy tych potyczek, to 9-5.Po raz ostatni zespoły spotkały się 15 września 2012 roku na stadionie przy alei Unii 2. Mecz zakończył się remisem 1:1 (0:0), a była to potyczka siódmej kolejki I ligi. Gola dla gospodarzy strzelił Daniel Brud, a dla gości występujących wówczas pod nazwą Bogdanka Tomaś Peśir. Wiosną do meczu już nie doszło, bo ŁKS wycofał się z rozgrywek i Bogdanka wygrała walkowerem 3:0. Był to zresztą fatalny dla łodzian sezon, bo sklasyfikowani zostali na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. Bogdanka była 12.