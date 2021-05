ŁKS Łódź przechodzi obecnie piłkarskie turbulencje

Obie ekipy nie mają raczej szans na bezpośredni awans, walczą o to żeby zakończyć sezon zasadniczy w pierwszej szóstce i bić sie o promocję na zaplecze ekstraklasy w barażach. Niezwykle ważne jest też i to, żeby być jak najwyżej w tabeli, bo w pierwszym etapie baraży trzeci zespół gra z szóstym, a czwarty z piątym. Gospodarzem tych spotkań są ekipy plasujące się wyżej w tabeli.

Zarówno ŁKS jak i Górnik nie błyszczą wiosną, ba goście nie wygrali w lidze od siedmiu kolejek. - Nie zaklinamy w klubie rzeczywistości i nie mówimy, że jest dobrze, bo nie jest - mówi KamilKiereś, szkoleniowiec zespołu z Łęcznej. - Przed sezonem nie byliśmy typowani do awansu, mówiłem nawet piłkarzom, że stoimy u podnóża wielkiej ośmiotysięcznej góry i nie widzimy szczytu. Dobra postawa jesienią i wygrane trzy pierwsze wiosenne mecze sprawiły, że szczyt widać, więc walczymy o baraże. Wpływ na naszą słabszą ostatnio postawę mają kontuzje piłkarzy, między innymi dwóch podstawowych młodzieżowców Michała Golińskiego i Karola Struskiego. Urazy zawodników sprawiły, że musieliśmy przeorganizować nasz system gry, poszukać innych rozwiązać. To jednak nie do końca się sprawdziło, choć w ostatnich trzech meczach nasza gra wyglądała już naprawdę dobrze. Spokojnie mogliśmy w poprzedniej kolejce pokonać Odrę Opole, ale prosty błąd w doliczonym czasie gry skończył się utratą gola i mecz zakończył się remisem 1:1. Ale ŁKS też w ostatnim czasie przechodzi piłkarskie turbulencje. Oni mają jednak ten atut, że choć przegrywali w Niepołomicach, to zdołali wyciągnąć wynik i zwyciężyli. Takie zwycięstwo daje czasem drużynie pozytywny impuls. Zresztą w drużynie jest wielu dobrych graczy.Pamiętam ich także z przegranego meczu z Arką Gdynia, czy remisu Jastrzębiem, kiedy to rywal przez większą część spotkania grał w osłabieniu.

W zespole z Łęcznej mamy dwóch byłych ełkaesiaków Bartłomieja Kalinkowskiego i Kamila Rozmusa.Ten drugi nie pojawi się jednak na boisku, bo jest kontuzjowany, podobnie jak i strzelec ośmiu goli dla Górnika Bartosz Śpiączka.

Zdaniem Kamila Kieresia najbliżej bezpośredniego awansu do elity są Termalika Nieciecza oraz GKSTychy. Łęcznianie zawitają na sobotni mecz (godz. 19.08) do Łodzi już dzień wcześniej. ą