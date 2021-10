ŁKS Łódź przegrał tajny sparing z Lechem Poznań 1:5 i prosi fanów o cierpliwość

Oto treść apelu do kibiców ŁKS

Ełkaesiacy,

w minionych miesiącach podjęliśmy decyzje, które istotnie wiązały się z ryzykiem, ale dawały szanse na szybszy – i niezbędny w naszym mniemaniu – rozwój klubu nie tylko w aspekcie sportowym. Ich efekt okazał się odwrotny do zamierzonego, czego skutkiem są przejściowe trudności.

O szczegółach działań zmierzających do wdrożenia planu naprawczego poinformujemy Was w nieodległej przyszłości, dziś natomiast prosimy wszystkich Ełkaesiaków o zachowanie powściągliwości względem plotek. Wszystkim, nie wyłączając z tego pracowników Klubu i sportowców, zależy na jak najszybszym zażegnaniu kłopotów i skupieniu się na powrót na realizacji wcześniej wyznaczonych celów, tak na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i sportowej.

Nie mamy przy tym wątpliwości, że każdy Ełkaesiak, bez względu na to, w jaki sposób reaguje na obecną sytuację, zasługuje na więcej niż ogólniki, jednak specyfika i okoliczności mających na celu zażegnanie problemu działań, wymagają spokojnej pracy obliczonej na możliwie szybki, a przede wszystkim trwały efekt.

Dziś natomiast, zdając sobie sprawę z tego, jak wielu z Was spędza sen z powiek kondycja ukochanego klubu, możemy jedynie przekazać, prosząc przy tym o krztę empatii i zrozumienia, że sytuacja za sprawą podjętych wkrótce działań powinna ulec poprawie. Zasługujecie na poznanie szczegółów dotyczących tych działań i zapewniamy, że wkrótce także o tym, już bardziej konkretnie, zostaniecie poinformowani.

Ełkaesiacy, w październiku szczególnie potrzebujemy Waszego wsparcia. Prosimy – bądźcie z nami na najbliższych meczach. Prosimy – bądźcie z nami nie tylko na stadionie Króla.