ŁKS Łódź - Stal Rzeszów 1:0. Opłaciła się walka do końca. Ochronczuk strzelił w doliczonym czasie gry

ŁKS Łódź - Stal Rzeszów 1:0 (0:0)

Trener ŁKSKazimierz Moskal musiał dokonać jednej zmiany w składzie w porównaniu do meczu z Puszczą.

Maciej Dąbrowski zastąpił Nacho Monsalve, który ma kłopoty z kolanem. Trener ŁKSliczy, że Hiszpan będzie gotowy na następny mecz z Ruchem. Przed meczem odbyła się miła uroczystość. Pirulo odebrał nagrodę i czek na 10 tys. zł za wygranie plebiscytu na najlepszego piłkarza lutego w Fortuna Pierwszej Lidze. Nagroda trafi do fundacji Słonie na balkonie. Liczyliśmy, że na meczu zanotujemy rekordową frekwencję. Działacze ŁKSustalili, że jeśli pojawi się ponad 10 tys. widzów, na następny mecz z Chojniczanką każdy młody kibic (do lat 13) wejdzie za symboliczną złotówkę. Ostatecznie zabrakło niewiele. Na trybunach zgromadziło się 9116 kibiców. Działacze powinni się zgodzić na obniżenie cen biletów dla najmłodszych kibiców.

Nowy piłkarz ŁKS Milan Spremo mówił:

Co zobaczył Ensar? Grę wzmocnioną defensywą obu drużyn. W pierwszej połowie więcej z gry miał ŁKS, ale zabrakło zdecydowania w podbramkowych sytuacjach. Było ich ponadto mało. W42 minucie Pirulo strzelił z wolnego, bramkarz Stali Krzysztof Bąkowski odbił przed siebie, nikt nie zaliczył dobitki. Groźnie strzelali też Bartosz Szeliga i Milan Spremo, ale bez efektów. Kamery Polsatu uchwyciły w przerwie ziewającego słynnego kibica ŁKS, tzw. „Trzy literki”, co było symboliczną oceną pierwszej połowy.

W 49 minucie bramkarz Stali podał piłkę wprost na nogę Nelsona Balongo, napastnik ŁKS był sam na sam, ale Krzysztof Bąkowski naprawił swój błąd. Jeżeli takich sytuacji nie będzie wykorzystywał Nelson Balongo, to poczeka na gola jeszcze długo. Bramkarza Stali obserwował z trybun trener bramkarzy kadry U21, były as Widzewa Józef Młynarczyk.

W 67 minucie Pirulo przedryblował całą obronę Stali, strzelał Mateusz Kowalczyk, ale został zablokowany.

Pirulo był bliski zdobycia gola w 88 minucie. W dogodnej pozycji strzelił w Bartłomieja Poczobuta, a odbitą piłkę Adam Marciniak posłał nad poprzeczką.