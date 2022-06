ŁKS ma nowego dyrektora sportowego. To Janusz Dziedzic

Zastąpił Krzysztofa Przytułę z którym po sześciu latach pracy klub rozwiązał umowę za porozumieniem stron, a umowa obowiązuje do czerwca 2024 roku.

– Janusz Dziedzic to bardzo ważny element naszego planu naprawczego, który mówiąc najkrócej i najbardziej szczerze: ma przywrócić nam tożsamość, którą wytrwale budowaliśmy w latach 2014-2020 - mówi prezes łódzkiego klubu Tomasz Salski. - Były piłkarz ŁKS, ale i człowiek doskonale znający mechanizmy piłki młodzieżowej na topowym poziomie, doświadczenie w biznesie oraz zarządzaniu, do tego świetne kontakty z łódzkim środowiskiem piłkarskim i kibicowskim – Janusz był naturalnym kandydatem, by wspólnie spróbować powrotu na ścieżkę, która dała nam w przeszłości tyle radości .

Nowy dyrektor sportowy pierwszoligowca ma 41 lat. Był reprezentantem Polski juniorów. W 1999 roku został mistrzem naszego kraju tej kategorii wiekowej z ŁKS, który prowadził trener Jan Lirka. Janusz Dziedzic grał także w seniorach ŁKS Łódź, Piotrcovii Piotrków Trybunalski, Pogoni Szczecin, Arki Gdynia, GKSBełchatów, GKS Katowice, Olimpii Grudziądz i Wisły Płock. Wystąpił w 91 meczach ekstraklasy, strzelając w nich 20 goli. Ostatnio prowadził firmę pośredniczącą w obrocie nieruchomościami. Był także menedżerem piłkarskim.

Do zadań nowego dyrektora sportowego ŁKS należy między innymi realizacja sportowej strategii klubu z alei Unii 2, budowa sztabu szkoleniowego oraz dobór zawodników do seniorskich drużyn, a także ścisła współpraca z Akademią ŁKS, w tym z najstarszymi zespołami rywalizującymi w rozgrywkach szczebla centralnego.