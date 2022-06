ŁKS ma wyjść na zero. Klub dostał licencję na grę w I lidze

Miejmy nadzieję, że słowa prezesa nie dym. Póki co fani klubu z alei Unii 2 odetchnęli, bowiem Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyznała ŁKS licencję na grę w I lidze w sezonie 2022/2023, choć nałożyła nadzór finansowy, czego zresztą należało się spodziewać. Obyło się natomiast bez ujemnych punktów.

Co oznacza nadzór finansowy? Najkrócej mówiąc, zobowiązano klub do co kwartalnego raportowania wykonania prognozy finansowej.