ŁKS mocno osłabiony. Na jak długo? Co mówi trener Kazimierz Moskal? Zdjęcia

Kazimierz Moskal, trener ŁKS: - Mieliśmy swoje problemy przed tym spotkaniem, jak mogliśmy zaobserwować jeśli chodzi o zestawienie jedenastki. Zagłębie zagrało dobre spotkanie. My trochę lepiej zagraliśmy w drugiej połowie, mogliśmy ten mecz wygrać, prowadziliśmy. Szkoda, że taki błąd przytrafił się Oskarowi, bo to on wypracował bramkę na 1:0, a później po stracie dostaliśmy bramkę na 1:1. Jest niedosyt w szatni, musimy myśleć o następnym meczu.

Co z Pirulo? Mam nadzieję, że na Wisłę będzie gotowy. Ma problem z łydką, nie chcieliśmy, aby powtórzyła się sytuacja, jak z Adamem Marciniakiem. Też miał taki problem, wyszedł za wcześnie i kontuzja mu się odnowiła. Jesteśmy dobrej myśli, że w kolejnym meczu zagra, ale na 100 procent nie możemy tego powiedzieć.

Przepuklina Mateusza Kowalczyka to poważna sprawa? Nie wiem, pojechali na kadrę Kelechukwu i Kowalczyk. Sam powiedziałem, że bardzo się cieszę, fanie że nasi zawodnicy mogą jeździć na kadrę. Obaj wrócili z kontuzjami. Na pewno Keli będzie wyłączony na dłużej, co do Kowala nie mamy diagnozy ostatecznej. Nie wiemy, w jaki sposób będzie leczony.

Dawid Arndt musiał opuścić boisko, bo dostał w mięsień czworogłowy i pod koniec pierwszej połowy stwierdził, że cała noga mu drętwieje. Może dostał w jakiś nerw?

Jesteśmy rozczarowani. Można grać słabo, ale jeśli traci się dwa punkty w takich okolicznościach, to nie jest przyjemne.