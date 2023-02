ŁKS może wyjść na Chrobrego z piłkarzem z ekstraklasy

Niewykluczone, że trener miejscowych Kazimierz Moskal będzie miał w tym meczu do dyspozycji Macieja Śliwę. 21-letni pomocnik występował jesienią w Miedzi Legnica. W ekipie beniaminka PKOEkstraklasy zaliczył osiem meczów o punkty, strzelając w nich jednego gola. Według informacji portalu weszlo.com nie jest już jednak graczem Miedzi, z którą zakończył współpracę przed końcem umowy. Co więcej ma grać w ŁKS, a w klubie z alei Unii 2 zalicza testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie jak trzeba, to dojdzie do transferu gotówkowego. Piłkarz jest wychowankiem Sokoła Starachowice, ale grał także w juniorach Juventy Starachowice i Wisły Kraków. W seniorach Białej Gwiazdy zaliczył pięć meczów w elicie. W 2018 roku przeszedł z klubu spod Wawelu do Legnicy.

Przejdźmy jednak do przygotowań ełkaesiaków do sobotniego meczu. Pod okiem sztabu szkoleniowego trenują prawie wszyscy piłkarze. Prawie, bo udziału w zajęciach nie bierze Litwin Artemijus Tutyśkinas, który wraca do zdrowia po kontuzji. Gotowy do gry w sobotę będzie Nacho Monsalve, który nie pojawił się na boisku w starciu ze Skrą Częstochowa, ale z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Szkoleniowiec Chrobrego Marek Gołębiewski ma mieć do dyspozycji wszystkich najlepszych graczy, łącznie z solidnym obrońcą Mavroudisem Bougaidisem, który w poprzedniej kolejce pauzował za żółte kartki. Zastąpił go natomiast Albert Zarówny. Dodajmy, że trener Chrobrego będzie kierował poczynaniami swojego zespołu z ławki rezerwowych, bo ostatnio był na trybunach. On bowiem także „pokutował” za kartki.

Są już bilety na to spotkanie. Od wczoraj, a do piątku włącznie można je kupić także w kasach stadionowych. Na meczu z GKS Tychy było około 8700 kibiców. W sobotę może być ich znacznie więcej. ą