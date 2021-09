ŁKS popsuł jubileusz Miedzi! Po raz pierwszy w historii łodzianie pokonali zespół z Legnicy FOTO

Dla gospodarzy była to pierwsza porażka w tym sezonie, na dodatek tym bardziej przykra, że mecz z ŁKS był jednym z punktów obchodów 50-lecia istnienia klubu. Miało być więć doniośle i zwycięsko, a wyszedł klops!

Gospodarze prowadzeni przez byłego piłkarza między innymi klubu z alei Unii 2 Wojciecha Łobodzińskiego rozpoczęli to spotkanie z niebywałym animuszem, jakby chcieli zdmuchnąć łodzian z boiska. Już ich pierwsza akcja mogła zakończyć się gole, a piłka po strzale Chuca nieznacznie minęła bramkę. Goście przetrzymali szaleństwa Miedzi i odpowiedzieli silnym strzałem Pirulo, ale były bramkarz GKSBełchatów Paweł Lenarcik pewnie interweniował. W 36 minucie kibice Miedzi krzyknęli ile sił w gardłach „jeeest”. Szymon Matuszek wepchnął bowiem piłkę do łódzkiej bramki. Sędzia nie wskazał jednak na środek boiska, bo piłkarz Miedzi faulował jednego z łódzkich obrońców.

Po raczej niemrawej pierwszej połowie nadeszły trzy szalone minuty łodzian, a raczej „wejście smoka” wykonaniu Pirulo, który w trzy minuty rozprawił się zespołem gospodarzy. Najpierw wbiegł w pole karne, kiwnął obrońcę gospodarzy i precyzyjnym strzałem pokonał Pawła Lenarcika. Kilka minut później Piotr Januczkowicz wrzucił piłkę w pole karne gospodarzy. Pirulo przyjął ją, następnie zręcznie minął bramkarza i pomimo ostrego kąta zdołał zdołał celnie strzelić. Isten szaleństwo, 2:0 dla ŁKS! To był szok dla miejscowych, ale szybko się opanowali i ruszyli do odrabiania strat. Obrona łodzian, w której od pierwszych minut grał Mieszko Lorenc, dla którego była to pierwsza w historii wyjściowa „jedenastka” nie dała się oszukać, grała spokojnie i rozważnie. W 71 minucie mogło być 3:0 dla gości. Pirulo nieznacznie się jednak pomylił. Potem dwie niezłe okazje mieli legniczanie. Marek Kozioł nie dał się jednak zaskoczyć byłemu zawodnikowi GKSBełchatów Marcinowi Garuchowi, a potem Mieszko Lorenc perfekcyjnie powstrzymał Szymona Stróżyńskiego. I tak oto po naprawdę dobrym meczu łodzianie zgarnęli, trzeba przyznać zaskakująco, całą pulę. Już w najbliższą sobotę (18 września) będzie okazja na kolejne zwycięstwo. Tym razem ełkaesiacy zmierzą się na swoim boisku z Podbeskidziem Bielsko-Biała (12.40).

- To był bardzo trudny mecz, z bardzo trudnym przeciwnikiem - mówił po ostatnim gwizdku sędziego szkoleniowiec łodzian Kibu Vicuna. - Przystępowaliśmy do tego meczu pod presją po porażce z Resovią 0:1, aŁKS zawsze będzie miał presję w pierwszej lidze. Dla mnie ta presja jest dobra, bo to oznacza, że mamy cel i mamy o co walczyć. Taka jest piłka nożna. Dodam też, że mam duże zaufanie do moich piłkarzy. Dzisiaj Mieszko Lorenc po raz pierwszy grał mecz od początku i rozegrał bardzo dobry spotkanie. ą