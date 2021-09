ŁKS powinien zepsuć klubowy jubileusz. Ełkaesiak trenerem rywala ŁKS

To szczególny mecz dla legnickiego klubu, o czym pisze klubowy portal: „Przed Miedzią seria niezwykle ważnych spotkań w Fortuna 1 Liga. W sobotę 11 września (godz. 20:30) do Legnicy przyjeżdża Łódzki Klub Sportowy, należący do grona faworytów rozgrywek. Pojedynek z jednym z założycieli polskiej ligi będzie się również wpisywał w obchody jubileuszu #50latMiedzi”.

ŁKS szanuje każdego rywala, ale nie mamy nic przeciwko, aby ełkaesiacy zepsuli humory legniczanom z okazji jubileuszu.

Czy jednak trener Kibu Vicuna skompletuje w miarę silny skład? Do zajęć wrócił Antonio Dominguez, ale nadal do pełnej sprawności dochodzą Ricardingo, Samu Corral, Mateusz Bąkowicz, Maciej Dąbrowski i Nacho Monsalve.

Dla Miedzi mecz z ŁKS będzie najtrudniejszym w tym sezonie w Legnicy. Podopieczni trenera Wojciecha Łobodzińskiego pokonali tylko GKS Katowice 1:0, a zremisowali z GKSJastrzębie i Skrą Częstochowa po 1:1.

Trener drużyny Miedzi grał w barwach ŁKS w ekstraklasie wiosną 2012 roku. W 11 meczach strzelił 1 gola dla ŁKS w wyjazdowym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Grał m.in. z Markiem Saganowskim, Maciejem Iwańskim, Michałem Łabędzkim, a trenerem tamtej drużyny był Andrzej Pyrdoł.