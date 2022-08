ŁKS przegrał z Chrobrym trzy ostatnie mecze ligowe po 0:1

Głogowianie za każdym razem triumfowali 1:0. Zespół z alei Unii 2 czeka na pokonanie Chrobrego od 7 listopada 2020 roku. Tego dnia wygrała na swoim boisku aż 4:0 (0:0). Bramki zdobyli wówczas Samuel Corral, Carlos Moros Gracia, Pirulo i Antonio Dominguez. Do dziś w ŁKS ostał się jedynie Pirulo. Trenerem łodzian był wówczas Wojciech Stawowy. Dodajmy, że łodzianie wygrali w Głogowie jeden jedyny raz, a było to 20 lipca 2018 roku na przywitanie I ligi, po awansie z II. Triumfowali wtedy 1:0 (1:0) po golu Jewhena Radionowa. Trenerem zwycięskiej drużyny był, tak jak i obecnie, Kazimierz Moskal.

Sobotnie starcie będzie siódmym oficjalnym obu ekip. Zarówno ŁKS, jak i Chrobry mają na koncie po trzy wygrane starcia, a bilans bramkowy to 7-3 dla łodzian. W trwającym obecnie sezonie głogowianie zdobyli w trzech meczach cztery punkty, strzelając pięć goli, ale i tracąc pięć. Sebastian Steblecki, który przyszedł niedawno do Chrobrego z GKSTychy ma na koncie dwie bramki. To 30-letni piłkarz, który rozegrał 84 mecze w ekstraklasie w barwach Cracovii oraz Górnika Zabrze i strzelił siedem goli.

Ełkaesiacy we wtorek rozpoczęli przygotowania do sobotniego starcia. Będą trenować na obiektach klubowych, a co ważne trener Kazimierz Moskal ma do dyspozycji wszystkich aktualnie najlepszych graczy. Do zajęć wrócił leczący ostatnio kontuzję Adam Marciniak.

Zawodnikiem ŁKS został 19-letni HugoIsta. Piłkarz nie będzie, przynajmniej na razie, występował w zespole Kazimierza Moskala, ale trzecioligowych rezerwach. - Jak najszybciej chciałbym awansować do pierwszej drużyny, lecz na razie skupiam się na grze w trzecioligowej drużynie, której zamierzam pomóc dobrą postawą na boisku - mówi nowy ełkaesiak.

Matką zawodnika jest Polka, zaś ojcem Belg. Pierwsze piłkarskie kroki Hugo Ista stawiał w Standard de Liege, Seraing oraz St. Truidense. Potem występował w juniorskich drużynach belgijskiego KAS Eupen (U18) i RFC Seraing (U21), a w międzyczasie spędził półtora roku w holenderskim MVV Maastricht (U21). W 2020 roku otrzymał natomiast powołanie do reprezentacji Polski do lat 17 prowadzonej przez Marcina Dornę.Zawodnik związał się z klubem z alei Unii 2 trzyletnim kontraktem. Piłkarz będzie miał okazję na debiut już w najbliższą sobotę (6 sierpnia), bowiem w pierwszej kolejce nowego sezonu podopieczni trenera Marcina Matysiaka zmierzą się na wyjeździe z beniaminkiem Concordią Elbląg. ą