ŁKS reprezentantami Polski stoi. Teraz czas Kelechukwu

Kelechuwku Ibe-Torti znalazł uznanie w oczach selekcjonera kadry U-20 Miłosza Stępińskiego i został powołany na zgrupowanie reprezentacji, która wkrótce zmierzy się z Niemcami (23 września) i Portugalią (27). Mecz zostaną rozegrane podczas turnieju towarzyskiego Elite League. Kelechukwu Ibe-Torti w trwającym obecnie sezonie wystąpił w 11 spotkaniach pierwszej drużyny naszego ŁKS i strzelił gola w pucharowym starciu ze Stalą Mielec. To drugi zawodnik klubu z alei Unii 2 z reprezentacyjnym powołaniem. Niedawno bowiem Mateusz Kowalczyk zaproszony został na zgrupowanie reprezentacji Polski U 19. Warto dodać, że Kelechukwu Ibe-Torti jest jedynym piłkarzem z klubów województwa łódzkiego, który znalazł się gronie powołanych piłkarzy. Jest jeszcze w tym gronie wychowanek Unii Skierniewice Kacper Karasek, który gra obecnie w pierwszoligowej Termalice Nieciecza.

Ełkaesiacy rozpoczęli tymczasem przygotowania do niedzielnego starcia w Bielsku-Białej z Podbeskidziem (12.40). Jak informuje rzecznik prasowy klubu Bartosz Król, ełkaesiacy rozpoczynają przygotowania do niedzielnego starcia w środę. - Tego dnia mają zajęcia na siłowni i boisku - informuje. - Żaden gracz nie pauzuje za kartki. Kontuzjowany jest jedynie Bartosz Szeliga. Wyjazd do Bielska-Białej planowany jest w sobotnie popołudnie.