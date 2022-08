ŁKS - Ruch 2:0. ŁKS liderem I ligi. Mieszko Pierwszy Lorenc bohaterem meczu. Doskonałe wyczucie trenera Kazimierza Moskala

Trener Kazimierz Moskal przed meczem zmienił skład drużyny ŁKS. W drugiej linii zostawił na ławce rezerwowych Michała Trąbkę, a od pierwszej minuty zagrał 21-letni (urodziny ma za tydzień) sieradzanin Mieszko Lorenc. Wychowanek Pogoni Zduńska Wola tym sezonie zagrał 10 minut w dwóch meczach, w minionym sezonie wystąpił 7 razy.

I takiemu niedoświadczonemu piłkarzowi dał szansę trener Kazimierz Moskal. To był strzał w dziesiątkę! W 35 minucie meczu z Ruchem Mieszko Lorenc przerwał akcję rywala, podał do Dawida Korta, a ten doskonale zagrał do Pirulo. Hiszpan nie zmarnował sytuacji sam na sam z bramkarzem Ruchu.

Zaraz po zmianie stron ŁKS podwyższył na 2:0 i to właśnie za sprawą Mieszko Pierwszego Lorenca. Młody piłkarz przebiegł kilkanaście metrów i zdecydował się na strzał z dystansu. Piękna bramka.

Łodzianie mogli strzelić kolejne gole. W 78 minucie sytuacji sam na sam nie wykorzystał Kelechukwu Ibe-Torti.

ŁKS odniósł zasłużone zwycięstwo i pierwsza porażka Ruchu w tym sezonie stała się faktem.

Trener Kazimierz Moskal odkrywa młode talenty w ŁKS: Mateusz Kowalczyk, Kamil Dankowski, Jan Kuźma, Kelechukwu Ibe-Torti, Mieszko Lorenc dostają szansę i odpłacają się swemu odkrywcy. Szkolenie młodzieży w ŁKS przed laty stało na wysokim poziomie. Dzięki trenerowi Kazimierzowi Moskalowi praca z diamentami znów wraca na właściwe tory.

Szkoda, że w następnym meczu z Chojniczanką na wyjeździe (27 sierpnia, 20:00) nie zagra Mateusz Kowalczyk, który w meczu z Ruchem ujrzał czwartą żółtą kartkę.

Piłkarze ŁKS uczcili urodziny ŁKS. Klub, który powstał w 1908 roku obchodzi urodziny w dniu 19.08. Brawo. Piłkarze ŁKS awansowali na pozycję lidera I ligi, czekamy na sobotnie mecze Wisły i Podbeskidzia.