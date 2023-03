ŁKS - Stal. Ensar Arifović wraca na ŁKS. Zobaczymy go w niedzielę na meczu ze Stalą. Zdjęcia i film

Milan Spremo mówi: Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do ŁKS. Jestem pod wielkich wrażeniem tego stadionu, kibiców i całego miasta. Mój debiut w ŁKS zapamiętam na długo. Myślę, że zagrałem niezłe zawody, a co najważniejsze wygraliśmy 5:2. Konsultowałem się z kilkoma znajomymi osobami i wszyscy mi powtarzali, że ŁKS to duży klub z bogatymi tradycjami i jasno określonymi ambicjami. Spodobał mi się ten plan na przyszłość i uznałem, że to dobre miejsce dla mnie. Bardzo się cieszę, że spotkałem na mojej sportowej drodze Ensara Arifovicia, którego tutaj doskonale wciąż pamiętają jako zawodnika. Rozmawiamy prawie codziennie i wiem, że mogę na nim polegać. W niedzielę Ensar będzie na meczu i mam nadzieję, że będzie miał okazję obejrzeć zwycięstwo ŁKS.