ŁKS trzy razy z rzędu rozgromił Odrę w Opolu. Przekręcone nazwisko autora hat-tricka

Jak milicja w Opolu wywiozła kibiców ŁKS do lasu. Znów gramy z Odrą

Ciche i spokojne Opole przeżyło w niedzielę najazd kibiców ŁKS. Do stolicy polskiej piosenki przybyły na mecz z Odrą prawie 3 tys. łodzian - tak radośnie zaczyna się tekst w Przeglądzie Sportowym o wydarzeniach sprzed lat. Wydarzeniach niezwykłych, które później do śmiechu nie by...