ŁKS z Ruchem na czele. Teraz pora na 3 punkty z Niecieczą ZDJĘCIA

Drużyna trenera Kazimierza Moskala wygrała 3:2 (2:1) strzelając gola na wagę trzech punktów tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego, na dodatek z rzutu karnego. To nie było wielkie, zwłaszcza w drugiej połowie, spotkanie łodzian. Nie krył tego zresztą trener miejscowych.

– Nie zawsze zagramy na swoim najwyższym poziomie i będą nam się zdarzały słabsze występy, dlatego tym bardziej cieszę się, że dziś w takich okolicznościach zdołaliśmy zdobyć komplet punktów, nie grając na swoim optymalnym poziomie - mówił po spotkaniu trener ełkaesiaków. - Cóż, przepchnęliśmy ten mecz. W pierwszej połowie mieliśmy kilka sytuacji, gdzie powinniśmy bramki zdobyć i w drugiej połowie byłoby spokojniej. Pretensje do piłkarzy mam o głupio stracone gole. Jeśli zaś chodzi o rzut karny Pirulo, to odwróciłem wzrok, jak wielu kibiców, bo przecież w spotkaniu ze Stalą Mielec nie wykorzystał dwóch „jedenastek”. Przełamał się jednak i to jest ważne. Dodam, że przed meczem stawiałem na nasze zwycięstwo 3:1.

Wygrana z Górnikiem sprawiła, że ełkaesiacy mają na koncie 18 punktów i wspólnie z Ruchem Chorzów, który jest beniaminkiem I ligi, otwierają pierwszoligową tabelę.W najbliższą niedzielę ŁKS podejmuje na swoim boisku spadkowicza z PKO Ekstraklasy Termalikę Nieciecza (12.40). Tymczasem mamy zmianę trenera w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Dariusza Kołodzieja, który był trenerem tymczasowym po odejściu Mirosława Smyły, zastąpił wielunianin Dariusz Żuraw, prowadzący w przeszłości między innymi Lecha Poznań i Zagłębie Lubin. Z Podbeskidziem podpisał umowę do końca sezonu 2023/24.