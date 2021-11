ŁKS zakończy piłkarską jesień meczem z GKSKatowice

Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował jednak o rozegraniu awansem jeszcze trzech meczów z rundy wiosennej. Ostatnie spotkania w weekend 4-5 grudnia. ŁKS ostatni tegoroczny mecz rozegra w Niepołmicach z Puszczą. Pamiętajmy, że ełkaesiacy mają jeszcze do rozegrania zaległe wyjazdowe stracie z Chrobrym Głogów. Ten mecz 17 listopada (środa) o 20.30.

Wróćmy jednak do najbliższej soboty. Ełkaesiacy staną do walki o punkty z pierwszoligowym beniaminkiem GKSKatowice (18). Będzie to 53 oficjalne spotkanie obu tych zasłużonych dla polskiej piłki nożnej ekip. Historia tej rywalizacji rozpoczęła się ponad pół wieku temu, bo w sezonie 1965/1966. Oba zespoły rywalizowały wtedy w I lidze (obecna ekstraklasa). Katowiczanie wygrali na swoim boisku 1:0, a w Łodzi 2:1. Drużyna z alei Unii 2 na pierwszą wygraną z zespołem z Katowic musiała czekać aż do sezonu 1979/1980. W rundzie jesiennej I ligi przegrała wprawdzie wyjazdowe starcie 0:1, ale u siebie była górą 2:1. Na ligową wygraną z GKS fani łódzkiego klubu czekają od 5 sierpnia 2012 roku. Tego dnia w meczu inaugurującym pierwszoligowy sezon łodzianie triumfowali w Katowicach 2:0 (0:0) po golu samobójczym oraz Pawła Sasina. W marcu była już porażka 0:1 (0:1). To był zresztą fatalny sezon dla łodzian, bo po 22 kolejce wycofali się z rozgrywek. Ostatnio oba zespoły rywalizowały natomiast w sezonie 2018/2019. Były to mecze o pierwszoligowe punkty. U siebie łodzianie polegli 0:1 (0:1), natomiast na wyjeździe zremisowali 1:1 (0:0). Punkt dla gości uratował Jewhen Radionow zdobywając bramkę tuż przed końcem spotkania z rzutu karnego. Samobójcze trafienie zapisał z kolei na swoim koncie Kamil Rozmus. To był niezwykle udany sezon dla ełkaesiaków, bo wraz z Rakowem Częstochowa wywalczyli awans do elity. Gdzie dziś jest zespół spod Jasnej Góry, a gdzie ŁKS? Wróćmy do bilansu meczowego. Otóż sobotni rywal łodzian wygrał 23 mecze, a ŁKS 13. 16 potyczek kończyło się podziałem punktów. Bilans bramkowy to 62-46 dla katowiczan. Jak już informowaliśmy podopieczni trenera Rafała Góraka mają za sobą serię sześciu ligowych potyczek bez porażki. W ekipie gości mamy Michała Kołodziejskiego, który grał wcześniej w GKSBełchatów oraz Piotra Samca-Talara. To z kolei były widzewiak. Jest też 17-letni wychowanek Concordii Piotrków Patryk Kukulski.ą

I liga

17. kolejka (ostatnia rundy jesiennej). Piątek (12 listopada) : Puszcza Niepołomice - Stomil Olsztyn (18), Resovia - Odra Opole (17.30). Sobota (13 listopada): ŁKS Łódź - GKSKatowice (18), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Widzew Łódź (20.30). Niedziela (14 listopada) : GKSJastrzębie - Skra Częstochowa (12.40), Sandecja Nowy Sącz - Arka Gdynia (15).