ŁKS zdobył w dwóch ostatnich meczach I ligi tylko punkt

Łodzianie ulegli w Kielcach Koronie 0:1 (0:0), natomiast olsztynianie nie dali rady w Łodzi Widzewowi. Gospodarze triumfowali 2:0 (1:0). Drużyna prowadzona przez Hiszpana Kibu Vicunę jest zdecydowanym faworytem tego starcia.Nie wyobrażamy sobie, żeby łodzianie mieli w Olsztynie stracić punkty, toż byłyby, jak mawiał dozorca z nieśmiertelnego serialu „Dom” Ryszard Popiołek, koniec świata. Goście są faworytem potyczki, choć szkoleniowiec nie będzie mógł wystawić najsilniejszego składu.

Za czwartą żółtą kartkę pauzuje kapitan Maksymilian Rozwandowicz. Jest też „armia” kontuzjowanych i leczących urazy na czele z Brazylijczykiem Ricardinho oraz Samu Corralem, Antonio Dominguezem,. Maciejem Dąbrowskim i Kamilem Dankowskim.

Doprawdy zastanawiająca jest ilość kontuzjowanych graczy w ŁKS. Powinno dać do myślenia osobom odpowiedzialnym w zespole za tą sferę przygotowań. Co ciekawe, w ekipie gospodarzy na urazy nie narzeka ani jeden piłkarz, powtarzamy, ani jeden! Nie wystąpi jednak Karol Żwir, bowiem podczas potyczki z Widzewem upomniany został czerwoną kartką. To piłkarz znany kibicom Sokoła Aleksandrów, bowiem w sezonie 2018/2019 wystąpił w 31 meczach tej drużyny i strzelił jednego gola. Z Aleksandrowa poszedł do Sokoła Ostróda, a od obecnego sezonu jest w Olsztynie i wystąpił we wszystkich meczach obecnego sezonu.