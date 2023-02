ŁKS zmierzy się w Bełchatowie z ostatnim zespołem tabeli I ligi ZDJĘCIA

Drużyna prowadzona przez Kazimierza Moskala zmierzy się w Bełchatowie ze Skrą Częstochowa. Zespół spod Jasnej Góry rozgrywa mecze domowe jako gospodarz w Bełchatowie, bo na obiekcie przy ul. Loretańskiej trwają prace budowlane. Na wymianę płyty boiska oświetlenie Skra pozyskała pieniądze z Polskiego Ładu, a na przebudowę budynku klubowego z Budżetu Obywatelskiego. Działacze poszukują pieniędzy na budowę trybun. To już drugi rok częstochowian na zapleczu ekstraklasy, kiedy to są „bezdomni”. Wiosenne zmagania ekipa trenera Jakuba Dziółki rozpoczęła w poniedziałkowy wieczór od przegranej w Chojnicach 0:2 (0:1). W meczu tym grali dwa eks-ełkaesiacy. Piotr Pyrdoł rozpoczął spotkanie w kładzie wyjściowym, a Przemysław Sajdak zameldował się na placu gry w 77 minucie. Między słupkami stał natomiast JakubBursztyn. To bramkarz znany kibicom naszego regionu, bo występował w juniorskich oraz seniorskich drużynach UKSSMS Łódź. grał także w Bałuczu, który ma obecnie zespół zaledwie w Klasie B. Jakub Bursztyn ma w swoim piłkarskim CV 13 meczów w ekstraklasie - wszystkie w barwach Pogoni Szczecin. Była to 12 w tym sezonie porażka częstochowian, którzy z 15 punktami na koncie zamykają pierwszoligową tabelę. Ełkaesiacy z 38 plasują się na miejscu pierwszym. Koniecznie należy dodać, że za formę bramkarzy odpowiedzialny jest Jacek Janowski. To łodzianin prasujący poprzednio w klubie z alei Unii 2.

Bez dwóch zdań łodzianie są zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia, które ma się rozpocząć o godzinie 15. Przypomnijmy, że ŁKS wygrał na boiskach rywali pięć meczów, dwa zremisował i dwa przegrał. Strzelił natomiast 17 goli, a stracił dziewięć. Częstochowianie w starciach, których byli gospodarzem triumfowali dwukrotnie, dwa razy remisowali i pięć razy schodzili z boiska z opuszczonymi głowami. W rundzie jesiennej ŁKS wygrał na swoim boisku ze Skrą 2:1 (1:1). Gole dla miejscowych strzelili Mateusz Kowalczyk i Piotr Janczukowicz, a dla pokonanych Przemysław Sajdak. W Bełchatowie nie wystąpi Nacho Monsalve, który musi pauzować za żółte kartki. ą