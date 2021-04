Łódź buduje nowoczesną arenę lekkoatletyczną dla mistrzów. Trwają prace przy rozbudowie Rudzkiego Klubu Sportowego

Informacje o inwestycji

Boisko z trawą naturalną o polu gry 63 x 100 m. Boisko wyposażone będzie w tuleje do bramek, osadzane w fundamencie betonowym, maszty odciągowe do siatki, montowane w tulejach, siatki do bramek, chorągiewki narożne uchylne.

Rzutnie do pchnięcia kulą – powstaną dwa stanowiska na płycie lekkoatletycznej oraz jedno stanowisko poza płytą przewidziane do rozgrzewki. Sektor rzutów będzie miał 25 m. Nawierzchnia koła do pchnięcia kulą wykonana będzie z betonu oraz z odwodnieniem.

Skocznia do skoku o tyczce. Projekt przewiduje dwie dwukierunkowe skocznie z rozbiegiem o długości 45 m i 36,2 m oraz szerokości 1,22 m.

Rzutnie do rzutu oszczepem – 2 stanowiska do rzutów, sektor rzutów o długości 100 m, długość rozbiegu – 33,5 m.

Rzutnie do rzutu młotem i dyskiem – sektor rzutów o długości 90 m, skierowany na nawierzchnię trawiastą.

Rów z wodą (do biegu z przeszkodami) o długości 3,66 m+-0,02 m, szerokości 3,66+-0,02 m i głębokości od strony przeszkody 0,5 m pod powierzchnią bieżni.

Zeskok do skoku wzwyż.

Rozgrzewkowa bieżnia z zeskokiem do skoku w dal i trójskoku – o długości 73,0 m, szerokości toru 1,22 m, koloru fioletowego lub czerwonego. Bieżnia zakończona zeskokiem do skoku w dal i trójskoku o długości 8,0 m.

Rozgrzewkowa rzutnia do pchnięcia kulą.

Skocznie do skoku w dal i trójskoku będą miały wokół łapacze piasku o szerokości 50 cm.

Bieżnie z urządzeniami lekkoatletycznymi będą zgodne z przepisami IAAF i PZLA oraz zostały wypracowane w ramach konsultacji z zawodnikami i trenerami o najwyższej randze światowej.

Na terenie objętym inwestycją znajduje się hala lekkoatletyczna, która będzie funkcjonowała przez cały okres prowadzenia robót.