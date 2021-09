Łódź buduje Rudzki Klub Sportowy – czyli ostatnia prosta prac przy budowie nowoczesnej areny lekkoatletycznej. Zdjęcia

- W sierpniu, w olimpijskim finale biegu sztafet na dystansie 4x400 metrów mężczyzn wystąpił Mateusz Rzeźniczak, łodzianin, zawodnik Rudzkiego Klubu Sportowego. Swój talent szlifował właśnie tutaj, na stadionie przy ulicy Rudzkiej. W Łodzi mamy utalentowanych zawodników, którzy są w stanie osiągnąć olimpijski finał. I między innymi, by tych talentów było jak najwięcej i by mieli jak najlepsze warunki do ich rozwijania, realizujemy kolejną sportową inwestycję w mieście. Przebudowujemy stadion RKS. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Widzimy już położony tartan na bieżni. Jak zapewnia wykonawca, termin zakończenia inwestycji jest niezagrożony. Stadion zostanie przebudowany do grudnia bieżącego roku. W przyszłym sezonie nasze zawodniczki i zawodnicy będą mogli korzystać już z nowoczesnego, dostosowanego do organizacji zawodów pełnego stadionu lekkoatletycznego – powiedziała wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska.

Wszystkie modernizowane i budowane fragmenty stadionu będą zgodne z przepisami światowej i polskiej organizacji lekkoatletycznej. Zostały wypracowane w ramach konsultacji z zawodnikami i trenerami. Roboty inwestycyjne nie przeszkadzają w prowadzeniu części zajęć, bowiem hala lekkoatletyczna, którą miasto wyremontowało dziesięć lat temu, funkcjonuje normalnie.