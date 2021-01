Łódź. Co się dzieje w podstawówkach? Uczniowie klas I-III wrócili do szkół! Co ze starszymi uczniami? Kiedy zaczną naukę? 27.01.2021 Maciej Kałach

Łódź. Co się dzieje w podstawówkach? Uczniowie klas I-III wrócili do szkół? Co ze starszymi uczniami? Kiedy zaczną naukę? Uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócili w poniedziałek (18 stycznia) do swoich szkół podstawowych w związku z końcem ferii zimowych oraz za sprawą decyzji rządu o powrocie tej grupy dzieci do nauki stacjonarnej. Dotyczy ona także młodzieży ze szkół zawodowych - ale tylko w zakresie uczestnictwa w zajęciach praktycznych. Większość uczniów wciąż edukuje się zdalnie.