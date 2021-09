Łódź dostała swoich Beatlesów. „Trubadurzy” mają już 55 lat!

„Trubadurów” założyli łodzianie. Sławek Kowalewski i Krzysztof Krawczyk znali się ze szkoły. Razem chodzili do I LO im. Mikołaja Kopernika. Ale uczyli się wieczorami. Krzysztof Krawczyk dorabiał jako goniec, by pomóc utrzymać rodzinę. Sławek też miał swoje zajęcia. Mariana Lichtmana poznali na „Spotkaniach z piosenką”, gdzie stawiali pierwsze kroki estradowe i marzyli o wielkiej karierze.

Marian Lichtman śmieje się, że tak naprawdę początek „Trubadurów” miał miejsce znacznie wcześniej. Kiedy przyszli członkowie zespołu odkryli swój talent muzyczny.

- Miałem 10 lat i pojechałem na kolonie do Dziwnowa - wspomina muzyk z Łodzi. -Tam razem z kolegami, grając na krzesłach, śpiewaliśmy przebój popularnej wtedy piosenkarki Nataszy Zylskiej. Mój występ się spodobał, wszyscy chwalili mnie, że tak ładnie śpiewam. Kiedy więc wróciłem do Łodzi poszedłem do Łódzkiego Domu Kultury i zacząłem się uczyć się grać na gitarze. Cały czas myślałem o muzyce...