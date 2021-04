Łódź. Dwaj kierowcy uciekali przez policją. Pierwszy miał zakaz prowadzenia pojazdów, a drugi nigdy nie miał prawa jazdy.

Pędził na czerwonych światłach

Do pościgów doszło we wtorek 27 kwietnia. Zaczęło się o godz. 13.55, gdy na u zbiegu ul. Bandurskiego i al. Jana Pawła II policjanci chcieli zatrzymać 56-letniego kierowcę audi, który przejechał na czerwonych światłach. Kierowca wcisnął pedał gazu i zaczął uciekać pokonując kolejne skrzyżowania na czerwonych światłach. Został zablokowany i zatrzymany dopiero w rejonie skrzyżowania ul. Piotrkowskiej i ul. Tuwima.

Okazało się, że 9 lutego br. 56-latek stracił prawo jazdy za to, że o 50 km na godz. przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Za ucieczkę przed policją grozi mu do pięciu lat więzienia. Ponadto złamał sądowy zakaz kierowania autem, co oznacza, że taki zakaz może być mu przedłużony do 15 lat.

O mało nie potrącił policjanta

Policjanci innego patrolu drogówki o godz. 17.30 na ul. Dąbrowskiego zwrócili uwagę na forda, który mknął zbyt szybko: 22-letni kierowca na liczniku miał prawie 80 km na godz., podczas gdy w tym miejscu obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godz. Stróże prawa chcieli zatrzymać kierowcę, który nawet nie zwolnił i pomknął dalej o mały włos nie taranując policjanta. 22-latek uciekał łamiąc wszelkie możliwe przepisy. Zatrzymał się na ul. Technicznej, wyskoczył z samochodu i zaczął uciekać na pieszo. Wkrótce został dogoniony i obezwładniony. Nigdy nie miał prawa jazdy. Grozi mu dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.