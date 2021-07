Łódź. Finisz remontu podwórka i oficyny pałacu Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77

Gruntownie odnowiono też pałacową oficynę – w środku fachowcy zajęli się efektownymi, odkrytymi pod licznymi warstwami farby cennymi sztukateriami i polichromiami, zaś na zewnątrz elewacjom przywrócono pierwotne kolory - oliwkowy i zielonkawy. Prace wykończeniowe potrwają do przełomu sierpnia i września br., zaś całe przedsięwzięcie pochłonie 9 mln zł.

Na parterze pałacu nawiązującego wystrojem do renesansu mieścił się dom bankowo-handlowy, na piętrze były luksusowe, reprezentacyjne salony, zaś w oficynie zwykłe mieszkania. Maksymilian Goldfeder osiedlił się w Łodzi w 1870 roku. Prowadził kantor. Potem za 15 tys. rubli kupił działkę, na której postawił pałac zaprojektowany przez znanego architekta Hilarego Majewskiego. W latach 50. XX wieku pojawili się w nim studenci. Utworzyli klub, w którym występowały gwiazdy jazzu.

Wśród nich był Michał Urbaniak, który tak wspomina dawne czasy: - To była druga szkoła dla mnie. Tam się uczyłem jazzu i życia. Tam miałem w szatni swój saksofon. Oddawałem szatniarzowi skrzypce ze szkoły muzycznej i z saksofonem spędzałem w „Siódemkach” resztę dnia. A rano, już ze skrzypcami, maszerowałem do szkoły na ul. Jaracza i znów stawałem się porządnym uczniem liceum muzycznego. To były fantastyczne czasy i fantastyczne miejsce.