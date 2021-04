Łódź. Jak przebiegają szczepienia nauczycieli, seniorów i lekarzy w regionie łódzkim. Są pierwsze, uboczne skutki szczepień? 20.04.2021

Szczepienia wciąż nie dla wszystkich nauczycieli

A to tylko jeden z problemów związanych ze szczepieniami nauczycieli. Początkowo wielu z nich miało wątpliwości co do preparatu, który dla nich wybrano, wolało oferowany seniorom preparat firmy Pfizer. Potem do szczepień dopuszczono tylko osoby do 60. roku życia, by wkrótce podnieść granicę do 65 lat. Ale nadal nie mają szans na szczepienia nauczyciele i wykładowcy akademiccy w wieku 65 plus.

- Nie dostałam zaproszenia na szczepienie – mówi pracownica jednej z łódzkich uczelni. - Zadzwoniłam do kadr, ale okazało się, że skończyłam 65 lat i mi ono nie przysługuje. Wpadłam w lukę, bo na szczepienie dla seniorów, które jest od 70. roku życia też się nie łapię – mówi.

Szczepienia dla lekarzy pierwszą dawką zawieszone do 7 marca

Szczepienia dla seniorów i lekarzy też nie idą lekko, choć sygnałów o niepożądanych odczynach poszczepiennych w tej grupie, szczepionej preparatem Pfizera, jest mniej. Seniorzy mieli jednak problem z dostaniem się na zabieg. Wielu 80-latków ustawiło się przed przychodniami wiele godzin przed otwarciem zapisów. Okazało się to słuszną decyzją, bo trudności z zapisem były ogromne i jeszcze rano zaczęło brakować terminów. W gorszej sytuacji byli 70-latkowie z regionu, którzy musieli walczyć o miejsca, których nie wykorzystali starsi. W efekcie niewielu 70-latkom udało się zapisać na pierwszą pulę wyznaczoną do końca marca. - Próbowałam dodzwonić się przez tydzień i znaleźć dla siebie termin. W końcu się poddałam, czekam na nowe zapisy – mówi 70-latka z Łodzi.