Łódź: Jezuici chcą kupić od ZUS XIX-wieczną kamienicę za 6 mln złotych. Skąd pieniądze? "Potrzebujemy sześć baniek" ZDJĘCIA

- Potrzebujemy sześć baniek na dom rekolekcyjny - mówi ojciec Remigiusz Recław. - Byłby to dom rekolekcyjny, w którym non stop prowadzilibyśmy rekolekcje ignacjańskie. Wiecie dobrze, jakim błogosławieństwem są rekolekcje ignacjańskie. To rekolekcje, które ratują życie, rodziny, otwierają na nowe, tworzą liderów, rozeznających duchy, aby być całym w Kościele i służyć Bogu w Kościele Mamy kadrę, wszystko inne, jest blisko kościoła, tylko nie mamy finansów na ten cel. Jestem przekonany, że jeśli Bóg tego chce, to dom rekolekcyjny powstanie. (...) Inwestycja w zakup takiego budynku, to jest inwestycja w ratowanie rodzin, w ratowanie dzieci, w ratowanie sytuacji, gdzie ktoś się zupełnie gubi. Mamy wszystko, nie mamy kasy, ale Bóg jest wielki.